В Бурятии утвердили двух новых старых зампредов правительства

Улан-Удэ, , 15:33 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии утвердили кандидатуры двух зампредов правительства республики. Первым заместителем председателя правительства стал Игорь Зураев, ранее занимавший должность зампреда по экономическому развитию.

Напомним, должность первого зама стала вакантной после ухода Игоря Шутенкова в мэрию Улан-Удэ в феврале 2019 года. Предполагают, что он станет главным кандидатом от партии власти на выборах в мэры города в сентябре.

Читайте также: Первый зампред правительства Бурятии уходит в отставку

Игорь Зураев заявил, что главной целью работы правительства республики должно стать превращение региона в комфортное для проживания место. Первоочередной задачей на сегодня, по его словам, также является выполнение майского указа президента Владимира Путина, в рамках которого реализуются 44 региональных проекта, входящих в 10 нацпроектов. Он также акцентировал внимание на необходимости интеграции Бурятии в экономическое пространство Дальнего Востока.

На его место заместителя по экономическому развитию был утверждён Алексей Мишенин. Что характерно, он тоже заявил депутатам, что его главной целью на новом посту станет достижение высокого уровня качества жизни населения на основе развития экономики.

«Сегодня определены многие программные документы: стратегия развития республики, нацпроекты, указы президента. Бюджет республики является дотационным и дефицитным, и мы не можем достичь цели без определения приоритетов. По существующим точкам роста — это авиастроение, добывающая промышленность, развитие инфраструктуры. Необходимо увязать развитие этих отраслей с научным потенциалом в этих областях, готовить специалистов в наших вузах и техникумах», — отметил он.

Напомним, Алексей Мишенин родился в 1979 году, окончил факультет летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета. Работал на Новосибирском авиаремонтном заводе, в 2011 году став его генеральным директором. С ноября 2015 года по декабрь 2018 года Мишенин занимал должность министра промышленности и торговли Бурятии, затем перешел на работу в холдинг АО «Спецхимия» госкорпорации «Ростех». Однако уже через несколько месяцев, в марте 2019 года вернулся обратно в Бурятию уже на должность зампреда.

Игорь Зураев родился в 1963 году, окончил Омское летно-техническое училище гражданской авиации. Позже проходил обучение в Новосибирской государственной академии экономики и управления по специальности «юриспруденция». Занимался предпринимательской деятельностью, избирался в региональный парламент. В 2017 году был назначен зампредом правительства по экономическому развитию.