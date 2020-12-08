Москва, 8 декабря, 2020, 10:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 26 097 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи выявили во всех субъектах страны. Их на 2045 меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 28 142 случаев заражения SARS-CoV-2.

Всего в России с начала пандемии выявили 2 515 009 носителей коронавируса.