Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 09:48 — ИА Регнум. Рестораны, бары, кальянные и другие подобные заведения, открыто не желающие соблюдать ограничения, установленные правительством Санкт-Петербурга в связи с распространением коронавируса, создали так называемую «Карту сопротивления».

Дарья Драй ИА REGNUM Крейсер «Аврора»

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На карте обозначена геолокация тех организаций, которые продолжают работу в обычном режиме, «не замечая» постановлений Смольного, ограничивающих время работы подобных заведений.

«Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются. Некоторые заведения работают с закрытой дверью. Пишите им в соцсети или звоните», — говорится в пояснениях к карте.

Создатели проекта заявляют, что заведения погибнут, если исполнят постановление городских властей.

«Если они будут работать как раньше, то есть призрачный шанс выжить», — провозглашают инициаторы «Карты сопротивления».

По их расчетам, при закрытии заведений общественного питания без работы останутся более 100 тысяч человек, а бюджет города потеряет миллиарды рублей.

«А дальше пойдёт эффект домино, пострадают компании, которые обеспечивает работу общепита: фермеры, транспортные, снабженцы, поставщики хозяйственных товаров и многие другие. Заведения могут выжить, общепит может устоять, если люди будут посещать их, пить и есть», — резюмируют инициаторы проекта.

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин уже заявил, что эта карта поможет контролирующим и правоохранительным органам в выявлении нарушителей и привлечении их к административной ответственности, а бизнес некоторых инициаторов карты из числа рестораторов может оказаться под угрозой.

Напомним, согласно постановлению Смольного, в настоящее время предприятия общепита не могут работать с 23 до 6 часов утра. К новогодним праздникам ограничения усилятся.

С 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 января по 10 января 2021 года предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей уже с 19:00 до 06:00.

А с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания в Петербурге приостанавливается полностью.

«Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях, — пояснили в Смольном. — При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов, расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать».

Добавим, представители предприятий в сфере гостеприимства и услуг поставили губернатору Александру Беглову ультиматум: или отказаться от новогодних запретов, или они напишут президенту Владимиру Путину.