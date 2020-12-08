Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 09:16 — ИА Регнум. В ночь на 8 декабря на Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили главную новогоднюю ель. Впервые с 2013 года на эту роль выбрали живое дерево, которое привезли из леса во Всеволожском районе Ленобласти. Высота ели 25 метров, размах ветвей — около 20 метров, ее возраст — сто лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ель

«Весит новогодняя красавица 5 тонн. Украшать дерево начнут примерно через два дня», сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Пауза необходима, чтобы ветви дерева расправились до естественного состояния.

Тем не менее, чтобы ель была равномерно пушистой, ей еще добавят ветвей. При этом игрушки и гирлянды, которые будут выполнены в ретростиле 1950-х годов, повесят не на самих ветках, а на специальных кронштейнах.

Подготовка главной новогодней ели закончится к 20 декабря. Она простоит на главной площади Петербурга минимум до 15 января 2021 года.

О том, как выбирали, спиливали и везли главную новогоднюю ель в Петербург — в фоторепортаже ИА REGNUM (см. ссылку ниже).