Москва, 8 декабря, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Сорок лет назад у дверей своего дома был убит легендарный британский музыкант, участник и основатель группы The Beatles Джон Леннон, сообщает ИА REGNUM.

Джон Леннон

Трагедия произошла 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Фанат Марк Чемпен выстрелил в музыканта пять раз, после чего уселся читать роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Убийца объяснил своё преступление желанием прославиться.

Судебные психиатры выявили у Чемпена психическое расстройство, но суд признал злоумышленника вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению.

Читайте также: Джон Леннон появился на американских марках