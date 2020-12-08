Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, как и обещали синоптики, произошло похолодание, при этом погода осталась сухой и почти безветренной. В Ленинградской области еще холоднее, но также без осадков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Финский залив и мост ЗСД

Как сообщил 8 декабря ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погодную ситуацию в Северной столице по-прежнему определяет периферия обширного антициклона.

«При небольшой облачности обойдётся без осадков, а температурный фон ожидается близким к своей климатической норме», — заметил метеоролог.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге 8 декабря малооблачно, без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем −2… −4 градуса. В Ленинградской области характер погоды точно такой же, температура воздуха днем −2… −7 градусов.