10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин провёл в Кремле традиционное заседание Совета по правам человека. Обсуждался широкий круг вопросов. ИА REGNUM сообщает подробности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:52 10.12.2020 Ранее главы совета Валерий Фадеев сообщал, что на встрече планируется обсудить темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. Это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.

13:53 10.12.2020 Открывая встречу, Владимир Путин просил участников выступать кратко.

13:54 10.12.2020 Чем короче будет выступление каждого, тем больше коллег смогут выступить, отметил президент.

13:56 10.12.2020 Совет по правам человека в России при президенте России и правозащитные организации в целом играют крайне важную общественную роль. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин охарактеризовал деятельность Совета по правам человека

13:56 10.12.2020 Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

14:00 10.12.2020 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

14:03 10.12.2020 Пандемия коронавируса изменила отношения общества и государства. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин: граждане России стали предъявлять новые требования государству

14:07 10.12.2020 В условиях пандемии коронавируса необходимо искать баланс между неизбежными ограничениями и необходимыми свободами. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин выразил озабоченность выступлениями ковид-диссидентов

14:08 10.12.2020 Заседание Совета по правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru

14:10 10.12.2020 Несмотря на разные мнения по поводу поправок к Конституции, Совет по правам человека сыграл большую роль в работе над ними. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин оценил вклад СПЧ в работу над поправками к Конституции РФ

14:17 10.12.2020 Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб всему процессу образования, заявил Владимир Путин, отметив, что «мы можем потреять целое поколение». Говоря о способе получения знаний, он отметил и дороговизну компьютерной техники, «железа», и софта, и доступа в интернет. Между тем Россия оказалась готова лучше к переходу к онлайн-образованию, чем сами ожидали, и по сравнению с другими странами. Так президент отреагировал на сообщение Валерия Фадеева, который подсчитал стоимость онлайн-образования для семей, которые несут огромные затраты.

14:18 10.12.2020 Правозащитники могут помочь работать системе здравоохранения ритмично и без сбоев. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин призвал правозащитников обратить внимание на сбои в здравоохранении

14:19 10.12.2020 Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных.

14:22 10.12.2020 Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия других стран, отметил Путин, комментируя попытки глобальных сервисов блокировать аккаунты российских СМИ в популярных соцсетях. «Вот они (зарубежные партнеры) занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание, не мы! Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать», — сказал Путин.

14:22 10.12.2020 Вопросы гуманизации правосудия остаются пока нерешёнными в российской практике. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин: в гуманизации правосудия предстоит ещё много работы

14:27 10.12.2020 Правозащитникам следует уделить пристальное внимание развитию электронных сервисов. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Цифровизация создаёт новые угрозы правам человека — Путин

14:28 10.12.2020 Путин акцентировал внимание на суициде нижегородской журналистки Ирины Славиной. По его мнению, даже над каждым конкретным случаем надо работать, чтоб такие случаи не были массовыми.

14:33 10.12.2020 По мнению Путина, одна из актуальных тем — это, конечно, система организации здравоохранения и права пациентов. Речь идёт о качестве и своевременности оказания медицинской помощи. «Конечно, государство делает очень многое для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои. Это очевидно, я тоже об этом знаю. Поэтому работа правозащитных структур, конечно, здесь тоже востребована, и не только в связи с распространением коронавирусной инфекции. Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям, звене здравоохранения и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным. В целом необходимо постоянно анализировать организацию планового лечения пациентов с опасными и хроническими заболеваниями», — сказал Путин.

14:34 10.12.2020 По словам Путина, ещё одна важная тема — преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы — это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, и она набирает свои обороты. Там идёт процесс создания и новых возможностей, и новых интересов. И интересы новые формируются, и угрозы тоже. Практически ещё не изучена, не осмыслена такая сфера, как свободы человека и искусственный интеллект. Потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать «цифровые» сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений. По опросам общественного мнения, кстати говоря, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей, отметил президент.

14:34 10.12.2020 Заседание Совета по правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:37 10.12.2020 Путин согласился обсудить риски и формулировки нового законодательства об иностранных агентах. «Если вы считаете, что здесь есть риски и юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — сказал глава государства.

14:38 10.12.2020 Блокировка аккаунтов российских СМИ социальных сетей иностранным ресурсами — это проявление цензуры. Об этом сегодня, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о вынужденном ответе России на цензуру в интернете

14:39 10.12.2020 Россия оказалась лучше подготовлена к дистанционному обучению на фоне эпидемии коронавируса, чем многие другие страны, но этого всё ещё недостаточно. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин обеспокоен ущербом системе образования из-за пандемии коронавируса

14:48 10.12.2020 Распространение статуса иностранного агента не только на потенциальных юридических лиц, но и физических, призвано пресечь попытки ухода от законных требований. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин объяснил связь иностранных агентов и физических лиц

14:52 10.12.2020 Идея превлечь иностранных агентов в общественные советы органов власти выглядит странной. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин удивился идее привлекать иноагентов в советы при органах власти

14:55 10.12.2020 Участники заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

14:57 10.12.2020 Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Об этом: Путин предложил проработать идею создания суда по правам человека

14:59 10.12.2020 Статус иностранного агента призван пресечь невмешательство во внутренние дела России со стороны иностранных государств, но чрезмерные ограничения в этом вопросе тоже недопустимы. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин призвал к защите от внешнего вмешательства без чрезмерных ограничений

15:05 10.12.2020 Блокировки иностранных сайтов и ресурсов в России являются реакцией на зарубежную же цензуру. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: «Мы вынуждены реагировать на цензуру» — Путин о блокировках в интернете

15:12 10.12.2020 Определять лечение заключённых должны только специалисты. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин выступил против вмешательства следователей в лечение заключённых

15:14 10.12.2020 В России стоит оценить перспективы проведения «широкой амнистии». Об этом на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на соответствующее предложение одного из членов совета. Читайте подробнее: Путин высказался о применении широкой амнистии в России

15:15 10.12.2020 Сотрудники следственных органов не должны вмешиваться в лечение заключенных. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путинна заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин: следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных

15:15 10.12.2020 Посещение родственниками заключённых следует либерализовать, но делать это нужно с осторожностью. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин призвал к «осторожной» либерализации режима посещения заключённых

15:20 10.12.2020 Широкая амнистия в России допустима в качестве акта гуманизма, но эта идея подлежит внимательному изучению и общественному обсуждению. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: «Чем царская Россия закончила?» — Путин об идее широкой амнистии

15:22 10.12.2020 Законопроект об ужесточении требований к иностранным агентам не должен ограничивать деятельность людей, заявил 10 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин допустил доработку законопроекта об иностранных агентах

15:24 10.12.2020 В России на порядки сократилось число заключённых и арестованных. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте также: Путин поблагодарил правозащитников за гуманизацию пенитенциарной системы

15:28 10.12.2020 Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношения между государством и гражданами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Так, представители власти, добровольцы, некоммерческие организации, тысячи ответственных граждан включились в борьбу с общей угрозой. «При этом люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в реализации прав в здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных», — отметил российский лидер. Подробности в материале: Путин рассказал о влиянии пандемии на отношения гражданина и государства

15:32 10.12.2020 Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru.

15:33 10.12.2020 Введение понятия уголовного проступка в рамках смягчения и гуманизации уголовного права можно только приветствовать. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин высказался о введении института уголовного проступка

15:43 10.12.2020 Силовые органы не должны задерживать журналистов вместе с нарушающими общественный порядок на протестных акциях и манифестациях. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Полпреды займутся свободой деятельности журналистов в регионах — Путин

15:48 10.12.2020 В некоторых странах мира российские журналисты подвергаются притеснениям. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин призвал журналистов поддерживать притесняемых за рубежом коллег

15:55 10.12.2020 Владимир Путин попросил найти телефон 97-летней жительницы Ставропольского края, которая хочет пообщаться с ним. Женщина — ветеран Великой Отечественной войны — оставила записку на «ёлке желаний». «Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну», — обратился Путин к главам ФСБ и МВД и добавил, что «ругаем-ругаем правоохранительную систему», пусть она сделает что-то хорошее. Читайте также: Путин попросил ФСБ и МВД разыскать 97-летнюю старушку со Ставрополья

16:00 10.12.2020 Иностранное финансирование правозащитных организаций в России так или иначе связано с попытками сдерживания России. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Путин объяснил, в чём проблема финансирования правозащитников из-за рубежа

16:24 10.12.2020 Помилование тех, кто был осуждён за незаконный оборот наркотиков, таит крупную опасность для общества. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Подробности в материале: Путин усомнился в помиловании осуждённых за незаконный оборот наркотиков

16:32 10.12.2020 Журналист Иван Сафронов был осуждён за передачу информации сотрудникам одной из европейских спецслужб. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: «Предатели должны нести суровое наказание» — Путин о государственной измене

16:46 10.12.2020 Бывший журналист и один из советников руководства корпорации «Роскосмос» Иван Сафронов обвинен в госизмене не за свою журналистскую работу, а за прямое сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ. Читайте также: Путин о деле Сафронова: он обвинен в госизмене не за журналистику

17:29 10.12.2020 Президент Владимир Путин позвонил пенсионерке из Ессентуков (Ставропольский край), ветерану Великой Отечественной войны, которая оставила на «ёлке желаний» записку с желанием, чтобы ей позвонил президент. Ранее на заседании СПЧ Путин поручил органам ФСБ и МВД срочно найти телефон этой женщины.

17:30 10.12.2020 Чтобы быть помилованным, Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСА, «косвенно» признал свою вину. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Читайте подробнее: Путин рассказал о косвенном признании своей вины Ходорковским

17:39 10.12.2020 Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») предложил признать Greenpeace нежелательной организацией. Подробности в материале: В Госдуме призвали признать Greenpeace нежелательной организацией в России

17:41 10.12.2020 Президент России Владимир Путин позвонил пожилой жительнице Ставропольского края, о желании которой пообщаться с главой государства стало известно 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом: Владимир Путин исполнил желание пожилой жительницы Ставропольского края

17:48 10.12.2020 Идея создания суда по правам человека на территории Российской Федерации, которую поддержал президент России Владимир Путин, вызвала неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети оценили идею создания в России суда по правам человека

18:21 10.12.2020 Заседание Совета по правам человека. Цитата из видео. kremlin.ru.

19:25 10.12.2020 Президент России Владимир Путин оговорился, сказав, что бывший журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене за деяния, совершенные во время работы в «Роскосмосе», сообщил 10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков пояснил оговорку Путина по поводу обвинения Сафронова в госизмене

19:27 10.12.2020 Очень важно, что во время заседания президентского Совета по правам человека обратили внимание на проблему бесплатных парковок для медиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил политолог Олег Матвейчев. Читайте также: Богатая повестка: политолог о заседании Совета по правам человека

19:28 10.12.2020 На заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) тему о проблемах дистанционного образования подняли противники удаленного обучения, решившие проиллюстрировать свою позицию. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Алексей Мухин. Читайте также: Палка о двух концах — о дистанционном образовании в РФ

01:53 Президент России Владимир Путин сообщил о заинтересованности российской стороны в прояснении ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 10 декабря заявил журналистам глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом: Глава СПЧ сообщил об ответе Путина на вопрос по инциденту с Навальным

07:15 Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (в режиме видеоконференции). kremlin.ru

08:11 С одной стороны, дистанционное обучение — это вынужденная мера, которая в значительной степени позволяет нейтрализовать пандемическую угрозу, а с другой стороны, дистант — это, безусловно, неполноценное обучение, считает политолог Алексей Мухин. Напомним, противники удаленного обучения подняли эту тему на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря.