Путин и правозащитники: трансляция с заседания Совета по правам человека
10 декабря, в Международный день прав человека, президент России Владимир Путин провёл в Кремле традиционное заседание Совета по правам человека. Обсуждался широкий круг вопросов.
ИА REGNUM сообщает подробности.
Ранее главы совета Валерий Фадеев сообщал, что на встрече планируется обсудить темы, над которыми в СПЧ работали на протяжении года. Это вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, градостроительная политика и пространственное развитие городов, цифровизация и темы, связанные с частными компаниями, социальными сетями, утечками личной информации граждан, соблюдение прав заключенных.
Открывая встречу, Владимир Путин просил участников выступать кратко.
Чем короче будет выступление каждого, тем больше коллег смогут выступить, отметил президент.
Совет по правам человека в России при президенте России и правозащитные организации в целом играют крайне важную общественную роль. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека является консультативным органом при главе российского государства. Он образован в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Президента Российской Федерации о положении дел в этой области, содействия развитию институтов гражданского общества, подготовки предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
Пандемия коронавируса изменила отношения общества и государства. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Подробности в материале: Путин: граждане России стали предъявлять новые требования государству
В условиях пандемии коронавируса необходимо искать баланс между неизбежными ограничениями и необходимыми свободами. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Несмотря на разные мнения по поводу поправок к Конституции, Совет по правам человека сыграл большую роль в работе над ними. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Путин оценил вклад СПЧ в работу над поправками к Конституции РФ
Пандемия коронавируса нанесла существенный ущерб всему процессу образования, заявил Владимир Путин, отметив, что «мы можем потреять целое поколение». Говоря о способе получения знаний, он отметил и дороговизну компьютерной техники, «железа», и софта, и доступа в интернет. Между тем Россия оказалась готова лучше к переходу к онлайн-образованию, чем сами ожидали, и по сравнению с другими странами.
Так президент отреагировал на сообщение Валерия Фадеева, который подсчитал стоимость онлайн-образования для семей, которые несут огромные затраты.
Правозащитники могут помочь работать системе здравоохранения ритмично и без сбоев. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин призвал правозащитников обратить внимание на сбои в здравоохранении
Владимир Путин призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных.
Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, но вынуждена отвечать на такие действия других стран, отметил Путин, комментируя попытки глобальных сервисов блокировать аккаунты российских СМИ в популярных соцсетях.
«Вот они (зарубежные партнеры) занимаются цензурой. Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура, это поле информационного противоборства. Не мы это делаем, обращаю внимание, не мы! Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать», — сказал Путин.
Вопросы гуманизации правосудия остаются пока нерешёнными в российской практике. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин: в гуманизации правосудия предстоит ещё много работы
Правозащитникам следует уделить пристальное внимание развитию электронных сервисов. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Цифровизация создаёт новые угрозы правам человека — Путин
Путин акцентировал внимание на суициде нижегородской журналистки Ирины Славиной.
По его мнению, даже над каждым конкретным случаем надо работать, чтоб такие случаи не были массовыми.
По мнению Путина, одна из актуальных тем — это, конечно, система организации здравоохранения и права пациентов. Речь идёт о качестве и своевременности оказания медицинской помощи.
«Конечно, государство делает очень многое для того, чтобы работа шла ритмично и на благо граждан, но при этом, безусловно, есть и сбои. Это очевидно, я тоже об этом знаю. Поэтому работа правозащитных структур, конечно, здесь тоже востребована, и не только в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Прошу вас уделить внимание и тому, как соблюдаются права людей в первичном, самом близком к людям, звене здравоохранения и продолжить мониторинг помощи, конечно, больным по графику, по планам, в том числе и, может быть, в первую очередь онкологическим больным. В целом необходимо постоянно анализировать организацию планового лечения пациентов с опасными и хроническими заболеваниями», — сказал Путин.
По словам Путина, ещё одна важная тема — преимущества и риски цифровизации. Электронные сервисы — это уже не задача будущего, а реально действующая отрасль, и она набирает свои обороты. Там идёт процесс создания и новых возможностей, и новых интересов. И интересы новые формируются, и угрозы тоже.
Практически ещё не изучена, не осмыслена такая сфера, как свободы человека и искусственный интеллект. Потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать «цифровые» сервисы, предотвращая риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни, на свободу выражения мнений. По опросам общественного мнения, кстати говоря, вопросы, связанные с защитой личных данных, очень беспокоят людей, отметил президент.
Путин согласился обсудить риски и формулировки нового законодательства об иностранных агентах.
«Если вы считаете, что здесь есть риски и юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — сказал глава государства.
Блокировка аккаунтов российских СМИ социальных сетей иностранным ресурсами — это проявление цензуры. Об этом сегодня, 10 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом: Путин заявил о вынужденном ответе России на цензуру в интернете
Россия оказалась лучше подготовлена к дистанционному обучению на фоне эпидемии коронавируса, чем многие другие страны, но этого всё ещё недостаточно. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Путин обеспокоен ущербом системе образования из-за пандемии коронавируса
Распространение статуса иностранного агента не только на потенциальных юридических лиц, но и физических, призвано пресечь попытки ухода от законных требований. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Путин объяснил связь иностранных агентов и физических лиц
Идея превлечь иностранных агентов в общественные советы органов власти выглядит странной. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин удивился идее привлекать иноагентов в советы при органах власти
Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.
Об этом: Путин предложил проработать идею создания суда по правам человека
Статус иностранного агента призван пресечь невмешательство во внутренние дела России со стороны иностранных государств, но чрезмерные ограничения в этом вопросе тоже недопустимы. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин призвал к защите от внешнего вмешательства без чрезмерных ограничений
Блокировки иностранных сайтов и ресурсов в России являются реакцией на зарубежную же цензуру. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Определять лечение заключённых должны только специалисты. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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В России стоит оценить перспективы проведения «широкой амнистии». Об этом на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на соответствующее предложение одного из членов совета.
Читайте подробнее: Путин высказался о применении широкой амнистии в России
Сотрудники следственных органов не должны вмешиваться в лечение заключенных. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путинна заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин: следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных
Посещение родственниками заключённых следует либерализовать, но делать это нужно с осторожностью. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин призвал к «осторожной» либерализации режима посещения заключённых
Широкая амнистия в России допустима в качестве акта гуманизма, но эта идея подлежит внимательному изучению и общественному обсуждению. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: «Чем царская Россия закончила?» — Путин об идее широкой амнистии
Законопроект об ужесточении требований к иностранным агентам не должен ограничивать деятельность людей, заявил 10 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Подробности в материале: Путин допустил доработку законопроекта об иностранных агентах
В России на порядки сократилось число заключённых и арестованных. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила отношения между государством и гражданами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 10 декабря на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Так, представители власти, добровольцы, некоммерческие организации, тысячи ответственных граждан включились в борьбу с общей угрозой.
«При этом люди не только были готовы участвовать в общей работе, но и стали предъявлять новые требования к государству, особенно в реализации прав в здравоохранении, образовании, сохранении персональных данных», — отметил российский лидер.
Подробности в материале: Путин рассказал о влиянии пандемии на отношения гражданина и государства
https://twitter.com/KremlinRussia/status/1337002920743751680
Введение понятия уголовного проступка в рамках смягчения и гуманизации уголовного права можно только приветствовать. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Путин высказался о введении института уголовного проступка
Силовые органы не должны задерживать журналистов вместе с нарушающими общественный порядок на протестных акциях и манифестациях. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Полпреды займутся свободой деятельности журналистов в регионах — Путин
В некоторых странах мира российские журналисты подвергаются притеснениям. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Путин призвал журналистов поддерживать притесняемых за рубежом коллег
Владимир Путин попросил найти телефон 97-летней жительницы Ставропольского края, которая хочет пообщаться с ним. Женщина — ветеран Великой Отечественной войны — оставила записку на «ёлке желаний».
«Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну», — обратился Путин к главам ФСБ и МВД и добавил, что «ругаем-ругаем правоохранительную систему», пусть она сделает что-то хорошее.
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Иностранное финансирование правозащитных организаций в России так или иначе связано с попытками сдерживания России. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Путин объяснил, в чём проблема финансирования правозащитников из-за рубежа
Помилование тех, кто был осуждён за незаконный оборот наркотиков, таит крупную опасность для общества. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Подробности в материале: Путин усомнился в помиловании осуждённых за незаконный оборот наркотиков
Журналист Иван Сафронов был осуждён за передачу информации сотрудникам одной из европейских спецслужб. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: «Предатели должны нести суровое наказание» — Путин о государственной измене
Бывший журналист и один из советников руководства корпорации «Роскосмос» Иван Сафронов обвинен в госизмене не за свою журналистскую работу, а за прямое сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании СПЧ.
Читайте также: Путин о деле Сафронова: он обвинен в госизмене не за журналистику
Президент Владимир Путин позвонил пенсионерке из Ессентуков (Ставропольский край), ветерану Великой Отечественной войны, которая оставила на «ёлке желаний» записку с желанием, чтобы ей позвонил президент. Ранее на заседании СПЧ Путин поручил органам ФСБ и МВД срочно найти телефон этой женщины.
Чтобы быть помилованным, Михаил Ходорковский, бывший глава ЮКОСА, «косвенно» признал свою вину. Об этом президент России Владимир Путин рассказал 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Читайте подробнее: Путин рассказал о косвенном признании своей вины Ходорковским
Глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») предложил признать Greenpeace нежелательной организацией.
Подробности в материале: В Госдуме призвали признать Greenpeace нежелательной организацией в России
Президент России Владимир Путин позвонил пожилой жительнице Ставропольского края, о желании которой пообщаться с главой государства стало известно 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Об этом: Владимир Путин исполнил желание пожилой жительницы Ставропольского края
Идея создания суда по правам человека на территории Российской Федерации, которую поддержал президент России Владимир Путин, вызвала неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 10 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».
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Президент России Владимир Путин оговорился, сказав, что бывший журналист Иван Сафронов обвиняется в госизмене за деяния, совершенные во время работы в «Роскосмосе», сообщил 10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Очень важно, что во время заседания президентского Совета по правам человека обратили внимание на проблему бесплатных парковок для медиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил политолог Олег Матвейчев.
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На заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) тему о проблемах дистанционного образования подняли противники удаленного обучения, решившие проиллюстрировать свою позицию. Об этом 10 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Алексей Мухин.
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Президент России Владимир Путин сообщил о заинтересованности российской стороны в прояснении ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом 10 декабря заявил журналистам глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Об этом: Глава СПЧ сообщил об ответе Путина на вопрос по инциденту с Навальным
С одной стороны, дистанционное обучение — это вынужденная мера, которая в значительной степени позволяет нейтрализовать пандемическую угрозу, а с другой стороны, дистант — это, безусловно, неполноценное обучение, считает политолог Алексей Мухин.
Напомним, противники удаленного обучения подняли эту тему на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря.
«Пандемия стала для нашей страны, да и для всего мира, непростым испытанием. Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношения между государством и гражданином также приобрели новые измерения», — сказал Владимир Путин, приветствуя 10 декабря участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.