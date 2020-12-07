Вашингтон, 7 декабря, 2020, 23:43 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп собирается подписать указ о порядке поставок вакцин от коронавируса COVID-19 в пользу граждан США, сообщает 7 декабря телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

Marines Бесконтактная термометрия на авиабазе Черри-Пойнт, Северная Каролина, США

По утверждению телеканала, указ направлен на то, чтобы вакцинировать в первую очередь американцев, и лишь после этого поставлять ее в другие страны.

«Главная цель в том, чтобы убедиться в распространении вакцины среди американцев раньше того, как мы начнем их поставку по всему миру», — цитирует телеканал слова неназванного чиновника из администрации президента Трампа.

Кроме того, источник предположил, что созданную в США вакцину другие страны смогут получить «в конце весны — начале лета» и уже после того, как прививку сделают те граждане США, «у кого есть желание пройти вакцинацию».

По его словам, указ предпишет минздраву США не только приоритетность распространения вакцины среди американцев, но и со скоростью, «ранее невиданной».