Рим, 7 декабря, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заразилась коронавирусом, тест, сданный ею в понедельник, 7 декабря, показал положительный результат.

Interno.gov.it Лучана Ламорджезе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Назначенное на этот же день заседание правительства страны, в котором должна была участвовать и Ламорджезе, было перенесено.

По данным на7 декабря, в Италии умерли60 606человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на528 (днем ранее— на 564). Выздоровели933 132человека, за сутки этот показатель увеличился на19 638(днем ранее — на17 186). Число подтвержденных носителей выросло на13 720(днем ранее — на17 186, 5 декабря — на 23 923). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет1 742 557 — почти 3% населения страны. В настоящее время заражены748 819человека — на6487 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.