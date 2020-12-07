Загреб, 7 декабря, 2020, 21:33 — ИА Регнум. На границе Хорватии и Боснии и Герцеговины хорватскими инспекторами службы по делам с иностранцами 7 декабря была найдена многочисленная группа нелегальных мигрантов, среди которых было более ста детей. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Было идентифицировано 53 семьи, 199 человек, среди которых 105 детей. Все они были переведены в центры по приёму мигрантов в кантоне Унско-Сан, где они получат необходимую помощь.

Как уточняется в пресс-релизе, хорватские инспекторы по делам с иностранцами организовали усиленный контроль за территорией вдоль границы.

По словам инспекторов, в местах, где были обнаружены мигранты, отсутствовали даже минимальные удобства для выживания в зимних условиях, поэтому все мигранты в координации с Международной организацией по миграции были размещены во временных центрах приема мигрантов «Боричи» в Бихаче и «Седра» в Цазине, которые предназначены для размещения семей и женщин, детей.