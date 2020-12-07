* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Уехавший в Израиль музыкант Егор Бортник (Лёва «Би-2», физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что в России нет никакого культурного кода. Об этом он написал в комментариях на своей странице в соцсетях.

Schekinov Alexey Victorovich

«Культурный код? Это что? Нет никакого кода. Россия ничего предложить не может, кроме злобы и ненависти», — написал Бортник.

Он добавил, что его дети читают Чарльза Диккенса, Джерома Селинджера и комиксы — именно эту литературу он считает настоящим культурным кодом.

Также он сообщил, что центральная песня его нового альбома будет называться «Мы не вместе», и заявил, что ему тошно от любви к родине. Кроме того, он высказался в поддержку Израиля и сравнил палестинцев с россиянами.

«В России в ближайшее время будет форшмак патриотического застолья. Перебьют друг друга, а потом опять на американские деньги будут строить новую Россию. Я всё это уже видел. Как жалко всё это выглядит», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Минюст РФ внёс Бортника в реестр иноагентов. Участники группы ранее неоднократно высказывались против проведения спецоперации на Украине и при этом в 2022 году намеревались продолжать выступления в России.

Ранее сбежавший в Израиль солист «Би-2» заявил, что больше не вернётся в Россию. Кроме того, выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Общественники потребовали отмены концертов коллектива в РФ.

9 мая Бортник назвал фанатов, которые предложили ему почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, «убийцами». По его мнению, победили в войне против фашизма «союзнические войска».