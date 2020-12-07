Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербург может получить до полумиллиона доз вакцины от коронавируса в январе. Об этом 7 декабря сообщил в радиообращении к горожанам губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации в Мариинской больнице Санкт-Петербурга

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"Как и вся страна, наш город готов начать активную вакцинацию горожан из групп повышенного риска. Прежде всего — медицинских и социальных работников и наших учителей», — сказал Беглов.

В ближайшее время к двум пунктам вакцинации добавится еще семь, уточнил он, а районам города уже поручено на втором этапе создать в общей сложности 50 прививочных пунктов. Город закупает морозильные камеры для хранения вакцины, а также переносные контейнеры-холодильники.

«Ожидаем поступления новых партий вакцин, до конца года город получит несколько тысяч доз. В конце декабря и сразу после Нового года начнем получать крупные партии — от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины. Очень важно, чтобы город продержался до начала масштабной вакцинации хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости», — заявил Александр Беглов в эфире «Радио России».

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Губернатор подчеркнул, напомним, что в Петербурге почти закончились койки для тяжелых пациентов — места есть только до Нового года, после чего придется отменять плановую медпомощь. Показатель госпитализации с COVID-19 стабилизировался на высоком уровне — 800 человек в день. Сейчас в городе активно болеют 60 тыс. человек.

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