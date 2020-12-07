Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 19:16 — ИА Регнум. В Петербурге число госпитализаций с COVID-19 стабилизировалось на уровне 800 пациентов в день. Об этом в радиообращении к петербуржцам заявил 7 декабря губернатор Александр Беглов. По его словам, в городе уже более 60 тысяч активных больных, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина реанимации

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Сейчас пациентов с ковидом и внебольничными пневмониями принимают 16 городских и пять федеральных стационаров, в которых развернуто порядка 11 тыс. коек. До конца года откроются новые корпуса Госпиталя ветеранов войн и больницы №33 в Колпино. По словам Беглова, завершается утепление и подводка кислорода в павильонах №1, 2 и 3 во временном госпитале в «Ленэкспо».

"К концу декабря Петербург будет иметь 13 тысяч специализированных койко-мест. Сейчас это максимум для города», — заявил Беглов.

Напомним, в том же радиообращении он сообщил, что для тяжелых больных COVID-19 места в стационарах остались лишь до Нового года, после чего наступит «красная черта» и фактическая отмена плановой медпомощи.

Сейчас Смольный ведет переговоры с Минздравом о том, чтобы федеральные учреждения тоже развернули дополнительные мощности — это возможно сделать за 2−3 дня, утверждает Беглов.

«Но правительство города пойдет на этот шаг только в крайнем случае. Наша задача сейчас — снизить темпы распространения инфекции», — сказал губернатор.

За предыдущие сутки в Петербурге зафиксирован 3741 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 697 человек, умер 31 человек.