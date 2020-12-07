Москва, 7 декабря, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Заявления о переходе на ведение трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 миллиона граждан России. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе Пенсионного фонда.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

В фонде напомнили, что переход на электронную трудовую книжку является добровольным. Всем работающим гражданам необходимо до 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Начиная с 2021 года гражданам, которые впервые устраиваются на работу, бумажная трудовая книжка оформляться не будет, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде.