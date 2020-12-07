Москва, 7 декабря, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Роспотребнадзор утвердил нормативы транспортировки и хранения противокоронавирусной вакцины «Спутник V», сообщает 7 декабря официальный сайт правовой информации.

Yarregion.ru Вакцина от коронавируса, разработанная в России

Соответствующее постановление о правилах СП 3.1.3671−20 опубликовано на интернет-портале.

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3671−20 «Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Гам-Ковид-Вак», — указано в тексте документа.

Постановление начинает действовать с 8 декабря сроком до 1 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина «Спутник V» — первая вакцина против коронавируса, зарегистрированная в мире.