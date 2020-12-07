Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Частная медицина, санатории и строительство пострадают от возможного временного закрытия границ между регионами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 7 декабря председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория Петропавловской крепости

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Он подчеркнул, что влияние возможного закрытия границ между регионами России на бизнес может быть оценено в двух ключевых плоскостях — грузовой и пассажирской.

«Скорее всего, ограничения не коснутся или коснутся в минимальной степени межрегиональных грузоперевозок и предприятий в сфере логистики. Однако те бизнесы, деятельность которых связана с межрегиональными поездками — туризм, частная медицина и санаторно-курортное лечение, строительство и недвижимость, автоиндустрия, сегмент оффлайн-развлечений и активного отдыха, а также ряд других отраслей — могут пострадать в значительной степени», — заметил Панов.

Напомним, обсудить возможное закрытие межрегиональных границ для физических лиц, а также ограничение на перемещение внутри региона, ранее предложил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В случае применения обсуждаемых ограничительных мер существенно возрастет роль и значимость различного рода межрегиональных, трансграничных институций, советов и иных надгосударственных органов, главной задачей которых станет выработка наиболее эффективных решений по ведению бизнеса, общественной деятельности, реализации инвестиционных проектов, соблюдению прав и свобод граждан в условиях ограничений», — считает Дмитрий Панов.

Читайте также: Мурашко пояснил слова об ограничении передвижения между регионами РФ

Напомним, ранее депутат Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева предложила ограничить только перемещения туристов между регионами, не препятствуя перемещениям с иным целями. Она считает, что в целом по России следует призвать граждан отказаться даже от внутреннего туризма этой зимой.