Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Историк Олег Соколов, за несколько минут до и после убийства аспирантки Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года изучал с помощью интернет-карты места в центре Петербурга, в том числе реки и каналы. По мнению адвоката стороны потерпевших Александры Бакшеевой, это доказывает умысел Соколова на убийство девушки и сокрытие его следов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов на суде

По словам адвоката Бакшеевой, в материалах уголовного дела есть небольшой документ, которому необходимо уделить особое внимание. В нем говорится, что заместителем генерального прокурора РФ было установлено, что время смерти Анастасии Ещенко и преступления в отношении приходится на период с 02:36 мск по 03:00 мск восьмого ноября 2019 года.

«Время совершения преступления и, соответственно, период смерти Анастасии установлено максимально конкретно. Если мы обратимся к фотографиям, содержащимся в томе <…>, мы увидим, что Олег Валерьевич заходил в google-карты в 02:11 минут, в 02:13 он открывает карты, проверяет набережную реки Мойки несколько раз, набережную реки Пряжки, еще раз Мойки, еще раз Пряжки и так несколько раз до 02:21», — указала адвокат.

Также Александра Бакшеева отметила, что детализация звонков с телефона Анастасии Ещенко показывает, что в ночь на 8 ноября в 01:49 мск девушка разговаривала со своим братом больше двух минут.

«То есть, в то время когда Анастасия спокойно общалась с братом, сказала что, всё в порядке, конфликт улажен, Олег Валерьевич зашел в google-карты и через некоторое время, до момента совершения преступления, стал смотреть локации куда потом он сбросил останки Анастасии», — отметила адвокат потерпевшей стороны.

Александра Бакшеева считает, что у Соколова был конкретный умысел на убийство, и ни о каком аффекте в момент совершения преступления, на чем настаивала защита историка, речи быть не может.

В свою очередь Олег Соколов пояснил суду, что в тот момент, под впечатлением скандала с Ещенко, предварявшего убийство, он сел за компьютер, чтобы просто отвлечься. И открыл google-карты. А поскольку он живет в центре Петербурга, и программа способна определить геолокацию пользователя, карты открылись на указанных районах вблизи места проживания Соколова на набережной Мойки.

По словам Соколова, она также «гуглил» Английский проспект и другие улицы в центре, где нет рек и каналов, что доказывает отсутствие какой-либо связи этого процесса с фактом убийства.

Напомним, по данным следствия, убийство на почве ревности Соколов совершил в ночь на 8 ноября 2019 года, застрелив Ещенко из обреза. Через сутки он расчленил тело жертвы и рано утром 9 ноября утопил в Мойке, в ходе этого действа упал в воду и был задержан с поличным. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.