Москва, 7 декабря, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Цены на нефть 7 декабря с утра корректируются вниз, утром эталонные марки теряли больше 1%, но к середине дня падение замедлилось, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ближе к вечеру цена нефти марки Brent понизилась только на 0,36% до $48,82 за баррель, а цена WTI — на 0,5%, до $45,94 за баррель.

Рынок опасается, что медленно восстанавливающийся спрос не «переварит» избыток предложения, который может возникнуть, если Норвегия начнёт с 1 января 2021 года, как и обещала, увеличивать добычу нефти.

Опасения не праздные, с учётом постепенного увеличения добычи нефти в ОПЕК+ и возможного увеличения добычи нефти в уже упомянутой Норвегии и сланцевой нефти США при ценах на чёрное золото близких к $50 за баррель.

Пока цена Brent, переместилась в узкий коридор в $48−49,80 за баррель, и может там находиться, пока не появятся значимые новости. Вероятный интервал значений цены Brent на сегодня составляет $48−49 за баррель», — считает эксперт.

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