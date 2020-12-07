Москва, 7 декабря, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В России к 8 декабря будут утверждены правила доставки в регионы препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Permkrai.ru Вакцина от коронавируса

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"К завтрашнему дню по моему поручению будут утверждены правила доставки препаратов в регионы. На встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции мы подробно обсудили готовность к вакцинации, какие меры нужно принять, чтобы выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев и в срок», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что Минздрав РФ должен составить график поставки вакцины в субъекты России и план её распределения.

«Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации», — обратился Мишустин к главам субъектов.

Также на местах нужно организовать необходимую логистику, в том числе для доставки жителей отдалённых территорий к пунктам вакцинации. А также проинформировать работников сфер здравоохранения и образования о возможности вакцинации.