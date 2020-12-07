Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов отреагировал на просьбу представителей бизнес-омбудсмена РФ Борис Титова смягчить «новогодние» запреты в городе.

ИА REGNUM Александр Беглов

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Ранее к Беглову с такой просьбой обратилась общественный представитель Титова, омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова. Она считает, что запрет общепиту работать с 30 декабря по 3 января не достигнет ничего, кроме распространения практики нелегальных подпольных сходок. Аналогичное письмо она направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Однако Беглов указал, что власти были вынуждены принять трудное решение в сложившейся ситуации.

«Эпидемическая обстановка в городе является сложной, и краткосрочный перерыв необходим для того, чтобы прервать социальные контакты и остановить распространение коронавирусной инфекции», — цитирует Беглова телеканал «78».

В понедельник, 7 ноября, градоначальник также сообщил в социальных сетях, что в Петербурге удалось снизить масштабы нарушений противоэпидемических мер вдвое.

«Это результат усиленного контроля их соблюдения. Прошу петербуржцев беречь себя! Используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию. Без необходимости старайтесь не бывать среди большого скопления людей», — написал Беглов на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, в Петербурге ресторанам и кафе также будет запрещено работать после 19:00 с 25 декабря по 10 января. Кроме того, театры, концертные залы и галереи будут закрыты с 30 декабря по 10 января.