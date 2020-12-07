Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 15:15 — ИА Регнум. Государственный музей Эрмитаж в 2020 году из-за пандемии потерял 80% посетителей, в 2020 году музей посетили всего 836 тысяч человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 7 декабря директор музея Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Подводя итоги года работы музея, директор уточнил, что Эрмитаж потерял 80% посетителей, но приобрели 70 млн посетителей в социальных сетях.

«В 2020 году музей посетили 836 тысяч человек, в прошлом году было 4,9 млн человек», — резюмировал Михаил Пиотровский.

При этом он уточнил, что 34% из общего числа посетителей музея приходили в Эрмитаж на безвозмездной основе.