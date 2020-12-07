Москва, 7 декабря, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Наибольший рост показателей заболеваемости за последние 14 дней наблюдается среди сотрудников промышленных предприятий, работников торговли, госслужащих и работников транспорта. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Водитель автобуса в защитной маске

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«Хотела бы отметить, что за последние две недели наиболее интенсивный рост показателей заболеваемости продолжается среди работников промышленных предприятий, работников торговли, работников транспорта и государственных служащих, что еще раз свидетельствует о недостаточном контроле уже на объектах, которые выполняют те или иные услуги или те или иные работы», — сказала Попова.

По её словам, масочный режим в российских регионах в основном соблюдается.

Попова также рассказала о составлении более чем 30 тысяч протоколов за несоблюдение масочного режима по всей России.