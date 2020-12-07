Новое назначение Чубайса: в каких архивах потом искать документы?
Москва, 7 декабря, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Документы о деятельности Анатолия Чубайса нановомпосту не будут архивироваться в России, поскольку он не будет являться госслужащим — но, возможно, документы этиостанутся в каких-то других архивах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Анатолий Чубайс
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем«по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития». Экс-глава «Роснано» вэтойновой должности не будет являться госслужащим, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития сразу бросается в глаза акцентированный пресс-секретарём президента факт, что Чубайс в новой должности не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента. На языке госслужбы это значит, что все документы о деятельности Анатолия Чубайса на этом посту не будут должным образом архивированы.
В принципе, реформаторы первой волны к этому привыкли — к полной безответственности, причём не только перед сегодняшними гражданами России, но и перед потомками. Тем не менее должно прийти время, когда потомки призовут их к ответу, и сделать это нужно будет с основой на документы. Вот таких документов, проясняющих потомкам деятельность Анатолия Чубайса на посту спецпредставителя президента, судя по заявлению Дмитрия Пескова, в архивах администрации не останется. Может быть, они останутся в каких-то других архивах? Или вообще таких документов не будет? Хотелось бы знать», — отметил Михаил Демурин.