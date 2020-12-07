Москва, 7 декабря, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Документы о деятельности Анатолия Чубайса нановомпосту не будут архивироваться в России, поскольку он не будет являться госслужащим — но, возможно, документы этиостанутся в каких-то других архивах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем«по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития». Экс-глава «Роснано» вэтойновой должности не будет являться госслужащим, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

« В назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития сразу бросается в глаза акцентированный пресс-секретарём президента факт, что Чубайс в новой должности не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации президента. На языке госслужбы это значит, что все документы о деятельности Анатолия Чубайса на этом посту не будут должным образом архивированы.