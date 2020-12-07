Екатеринбург, 7 декабря, 2020, 13:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выступают против введения коронавирусных ограничений на сообщение с другими регионами России. Вреда от этого будет гораздо больше, чем пользы, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Союза журналистов России Олег Дядьков.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди на вокзале в масках

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«Я думаю (с утра, как новость увидел), что не надо. Тут и деловые, и родственные связи, и уже планы на отмечание Нового года (про кого я знаю — как раз маленькими компаниями в коттеджах и частных домах). И огромное количество личных автомобилей, на которых между регионами ежедневно ездят (и цена сравнима с междугородним автобусом). С другой стороны — плотность населения у нас не как в Москве, оттого и угроза ниже. Так что не надо, вреда будет гораздо больше, чем пользы», — отметил Олег Дядьков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса показывает необходимость введения ограничений на передвижение людей как между регионами России, так и внутри них. Впрочем, в самом Минздраве отмечают, что пока не предлагают ограничительных мер.