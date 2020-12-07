Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 13:12 — ИА Регнум. В музеях заразиться коронавирусной инфекцией сложнее, чем где-либо. Однако руководство государственного Эрмитажа приняло решение закрыться на время рождественских каникул из-за общей эпидемиологической обстановки. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 7 декабря директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

По его словам, музей — самое безопасное место, так как там соблюдаются все условия и правила, установленные на время пандемии.

«Но, тем не менее, на рождественские каникулы мы закроемся, общая остановка тяжелая», — сказал Пиотровский.

Подводя итоги работы музея в 2020 году, директор уточнил, что Эрмитаж потерял 80% посетителей, но приобрели 70 млн посетителей в социальных сетях. Также музей потерял 50% бюджета, которую недополучил из-за ограничений на работу, но смог частично возместить эту потерю, получив два транша из федерального бюджета.

«Можно говорить, что государство выполнило свои конституционные обязательства об охране культуры», — резюмировал Михаил Пиотровский.

В 2020 году Эрмитаж посетили 836 тысяч человек. Отметим, что в прошлом году музей принял более 4 млн посетителей.

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Напомним, решением правительства Санкт-Петербурга с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.