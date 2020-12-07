Москва, 7 декабря, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Говорить о полностью устойчивом, или тем более об ускоряющемся и растущем ралли в нефтяных ценах пока не приходится. Но показательно, что первая реакция нефтетрейдеров на известия от ОПЕК+ была явно благожелательной, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

United Nations Photo Добыча нефти

«Сразу после появления окончательной информации, что объёмы добычи экспортёры станут наращивать только постепенно по месяцам, и каждый месяц всего лишь на 500 тыс. баррелей в сутки — нефть не упала в цене, а наоборот, сначала подорожала ещё почти на целый доллар.

К полудню 4 декабря нефть марки Brent вплотную придвинулась к психологически важнейшей отметке в $50 за баррель, а впоследствии волна снятия прибыли с движения не была сильной. Цены откатили на ступеньку ниже и сейчас колеблются недалеко от $48,70 за баррель.

Чисто технически, для сохранения и дальше преимущественно растущего тренда, будет достаточно, если Brent в ближайшую неделю-две всего лишь продержится выше уровня в $47 за баррель — скажем так, в ходе дальнейшего притирания рынка к новой реальности, то есть в процессе привыкания ценовой динамики уже теперь заранее к видоизменению по квотам, которое практически способно повлиять на соотношение спроса с предложением не раньше февраля 2021 года.

Инвесторы сосредоточены сейчас на двух идеях: первая — чувство облегчения от того, что возврат на рынки 2 млн баррелей в сутки по сути отодвинут с января на апрель, и вторая — что раз ОПЕК+ всё-таки взялась объёмы хоть медленно, щадящими порциями, но поднимать, значит экспортёры действительно верят и дальше в восстановление спроса, иначе бы не добывали лишнего. Об этом же говорит и информация, что за выходные саудовские поставщики приняли решение поднять на 80 центов за баррель отпускные цены для получателей сырой нефти из Азии.

До этого в течение многих месяцев саудиты, наоборот, продавали нефть на основном для себя азиатском рынке с дополнительным дисконтом, но теперь, возможно, они предчувствуют перспективу нарастания спроса по мере раскручивания производственных мощностей. Котировки меди, никеля уже на 25% выше докризисных уровней, что тоже смотрится как неплохое подтверждение подобных ожиданий и по спросу на топливо.

Позитив на фондовых площадках США и Европы тоже в настоящее время преобладает, благодаря ожиданиям массовой весенней вакцинации уже как минимум тремя видами препаратов: будущий свет в конце ковидного тоннеля на сегодня перевешивает влияние действующих ограничений, индикаторы производственной активности от ISM и от IHS Markit с конца ноября подтверждают продолжающееся восстановление, а не спад в промышленных секторах.

В этих условиях, риски накопления излишков запасов топлива при шаге повышения квот добычи в 0.5 млн барр./сутки месяц за месяцем — действительно невелики. Во всяком случае, таким решением рынок не обвалишь. И даже в случае самого негативного сценария, то есть если нефть всё же не поднимется пока в более высокий коридор над отметкой $50, и не удержится до конца года в коридоре выше $47, а соскользнет ниже — «второе дно» по ценам не должно оказаться глубже $42−43 за баррель.

Вариантов более заметного падения цен под $40 всерьёз рассматривать нет оснований, поскольку во время последнего по-настоящему жёсткого испытания на прочность перед выборами в США, когда к началу ноября наиболее резко корректировались вниз фондовые индексы, а с ними синхронно и нефть — в принципе, нефть показала, что ниже $40 ей больше делать нечего», — считает эксперт.

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