Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области не планируют вводить дополнительные ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Об этом 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в администрации региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

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По его словам, в настоящий момент никаких дополнительных ограничений на территории региона вводить не будут. Напомним, в Ленобласти действует система «светофор», согласно которой вводятся точечные ограничения на территории районов, где они требуются.

«Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и на въезд граждан из других субъектов России», — уточнили в областной администрации.

На данный момент в «красной» зоне Ленобласти находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский районы. В «желтой» — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский, Лужский районы и Сосновый Бор. В «зеленой» зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.

Lenobl.ru Система «светофор»

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения на передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции.

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Позже в Минздраве пояснили, что ведомство не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории России.