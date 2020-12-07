Москва, 7 декабря, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Власти не исключают возможности дополнительных ограничений, в том числе по поводу перемещений. Об этом ИА REGNUM заявил руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пост ДПС

«Думается, что это сознательный вброс. Власти не исключают возможности дополнительных ограничений, в том числе по поводу перемещений. SuperJob провел опрос в 15 мегаполисах страны: его результаты показывают, что сторонников и противников ограничений примерно поровну (с небольшим преобладанием противников). Например, сторонников дополнительных ограничений много в Самаре, Челябинске, Волгограде и Омске. А противники преобладают в Уфе, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Дмитрий Михайличенко Тем не менее для бедных регионов и локаций (например, малые и средние города, здравоохранение которых не выдерживает волн) ковид-ограничительные меры, в том числе и по передвижению, представляются вполне вероятными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество» заявил, что вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них.

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