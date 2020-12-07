Санкт-Петербург, 7 декабря, 2020, 12:00 — ИА Регнум. На второй (синей) линии Петербургского метрополитена запущена мобильная сеть компании МТС стандарта 5G-ready. Новая сеть позволит обеспечить скоростной интернет со средней скоростью до 100 Мбит в секунду на всей Московско-Петроградской ветке метро, помимо голосовой связи.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции метро «Горьковская» на синей линии

Следующей линией метро в очереди на появление 5G станет «оранжевая» — работы здесь предполагается осуществить в первой половине 2021 года. В дальнейшем МТС планирует развернуть сеть нового поколения на всей территории петербургской подземки — примерно, к концу следующего года.

По мнению руководства Петербурга, с появлением первой сети высокоскоростного интернета в метро сделан большой шаг в развитии программ по созданию так называемого умного города.

«Мы делаем Петербург цифровой столицей России. Наши жители могут стать первыми пользователями стремительно развивающихся технологий. В первую очередь, почти 2,5 миллиона петербуржцев, которые ежедневно пользуются метрополитеном», — прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Добавим, что в ноябре МТС победила в аукционе на оказание услуг связи для государственных нужд Санкт-Петербурга. В 2021—2022 годах МТС обеспечит мобильной связью, подключением к сети защищенной передачи данных и цифровыми сервисами администрацию губернатора Санкт-Петербурга, комитеты Смольного, районные администрации, государственные учреждения, агентства и инспекции.