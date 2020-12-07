Воронеж, 7 декабря, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Воронеже комплекс зданий хлебозавода № 1 на улице Фридриха Энгельса включили в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий приказ регионального управления по охране культурного наследия был подписан 4 декабря.

Цитаата из видео на YouTube Хлебозавод № 1 Воронеж

Список объектов культурного наследия пополнил «Комплекс паровой мельницы Третьего товарищества». К нему относились главный производственный корпус, двухэтажный служебный корпус, одноэтажный служебный корпус и дымовая труба.

При этом снос зданий хлебозавода, выкупленных воронежским застройщиком, начался 19 ноября и к моменту публикации документа завершился почти полностью.

Строения XIX века не имели охранного статуса, но были отнесены с объектам, «имеющим признаки культурного наследия». Пока вопрос о правовом статусе зданий решался в ходе длительной бюрократической процедуры, застройщик, вопреки активным протестам воронежцев, оперативно разрушил здания и дымовую трубу.

Губернатор раскритиковал работу управления по охране объектов культурного наследия, но к застройщику у него претензий нет, потому что «правовых оснований запретить снос» у чиновников не было.