Москва, 7 декабря, 2020, 10:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 28 142 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксировали во всех регионах РФ. Их на 897 меньше, чем сутками ранее, когда выявили 29 039 случаев SARS-CoV-2.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 2 488 912 случаев заражения коронавирусом.