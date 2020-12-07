Цюрих, Швейцария, 7 декабря, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведёт жеребьёвку отборочного турнира к чемпионату мира — 2022. Мероприятие состоится 7 декабря в Цюрихе (Швейцария).

Александр Дейнека. Футбол

Церемония начнётся в 20:00 (мск) и пройдёт в онлайн-формате. 55 сборных будут разбиты на 10 групп, в пяти из которых будет по шесть команд и ещё в пяти — по пять команд.

В каждой группе сборные проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Напрямую в финальную часть ЧМ-2022 выйдут победители групп, остальные разыграют путёвки в дополнительных раундах.

Сборная России находится в третьей корзине вместе с командами Ирландии, Северной Ирландии, Норвегии, Венгрии, Исландии, Шотландии, Чехии, Финляндии и Греции. С этими сборными российская команда не попадёт в одну группу.

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