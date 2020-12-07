Москва, 7 декабря, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В качестве меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нужно рассмотреть возможность ограничения передвижения жителей России между регионами страны и внутри последних. Об этом 7 декабря заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество — 2020».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал он.

Кроме того, глава Минздрава РФ отметил, что связанные с пандемией SARS-CoV-2 меры ограничения будут необходимы до того момента, пока не возникнет возможность влияния на эпидемический процесс с помощью лекарств.

«Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. <…> До того, как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее», — указал Мурашко.

Также он подчеркнул, что такие меры являются вынужденными, однако допустимыми для сохранения жизни и здоровья населения России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что на территории РФ за сутки было выявлено 29 039 носителей коронавируса, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.