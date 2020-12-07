Южно-Сахалинск, 7 декабря, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Власти Сахалина намерены приватизировать все 100% акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск». Это вынужденный шаг для привлечения инвестора, который сможет достроить законсервированное новое здание аэропорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Tyurina yu Аэропорт «Южно-Сахалинск»

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В островной регион с рабочей поездкой прибыли полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором области Валерием Лимаренко они осмотрели недостроенное законсервированное здание нового аэропорта.

Строить новый аэровокзальный комплекс начали в 2017 году. Сдать его в эксплуатацию должны были 1 ноября 2020 года. Но стройку пришлось законсервировать, так как произошло удорожание проекта на 40%.

«Стало понятно, что есть недочеты проекта, которые не учитывали весь объём металла, возник вопрос по использованию металла корейского производства», — рассказал заместитель председателя правительства Сахалина Сергей Олонцев.

Как заявил Юрий Трутнев, для завершения строительства необходимо привлекать частного инвестора.

«А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости, то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов», — отметил полпред президента.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «Аэрофлот» продаст Сахалинской области 51% акций своей дочерней «Авроры». Стоимость сделки — символическая: один рубль. Операция произойдёт в рамках создания новой дальневосточной авиакомпании.