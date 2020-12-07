Москва, 7 декабря, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Вторая волна коронавируса в России показывает необходимость ограничения передвижения людей между регионами и внутри них. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе конференции «Медицина и качество».

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка пропуска на дороге

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"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», — сказал Мурашко.

По его словам, такое решение необходимо для ограничения распространения коронавируса в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение по введению новых ограничений остаётся за региональными властями.