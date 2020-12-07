Стокгольм, 7 декабря, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Бывший министр здравоохранения и социальных дел Швеции в 2014—2019 гг. Анника Страндхолл считает, что власти страны могут принять на вооружение более взвешенную миграционную политику. В эфире телеканала SVT она заявила, что шведские политики могли бы лучше понимать проблемы, с которыми сталкиваются многие рядовые избиратели.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты в Европе

«Мы, как политики, не можем заметать проблемы под ковер», — отметила Страндхолл.

Как подчеркивают журналисты отсутствие последовательной миграционной политики в Швеции привело к электоральному успеху правоконсервативной партии «Шведские демократы».

«Мы должны признавать, что у нас есть эти проблемы. Люди хотят, чтобы мы дали ответы на эти политические вызовы. И никому не выгодно говорить, что проблем с интеграцией нет или что люди не испытывают разочарования по поводу увеличивающегося разрыва», — заявила политик.