Москва, 7 декабря, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает, что московские храмы останутся открытыми для прихожан в период новогодних ограничений, объявленных городскими властями. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил 7 декабря ТАСС.

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"Мы рассчитываем, что храмы будут оставаться открытыми для прихожан весь этот период», — сказал Легойда.

В настоящее время в церкви во время богослужений максимально соблюдаются все предосторожности, подчеркнул он. Представитель РПЦ добавил, что введение QR-кодов — совершенно неприемлемая и неприменимая для храмов мера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл ряд ограничений, которые будут действовать до 15 января. Они призваны ослабить эпидемию коронавирусной инфекции.

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