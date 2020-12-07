Москва, 7 декабря, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Пик пандемии коронавирусной инфекции в России может прийтись на 21−22 декабря. Такие прогнозы сделали учёные Санкт-Петербургского государственного университета на основе созданной ими математической модели прогнозирования распространения COVID-19. Об этом сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики вуза Виктор Захаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, которые приводит газета «Известия», число болеющих новым коронавирусом в стране в этот период может составить от 514 тыс. до 517 тыс. человек. 6 декабря этот показатель находился на отметке 479,8 тыс. По расчётам математиков, если нынешний уровень прироста заболеваемости сохранится в течение недели, то на плато по показателю новых заражений Россия может выйти 22 декабря.

Исследователи также подсчитали, что Москва и Санкт-Петербург уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику по количеству активных случаев болезни. Так, в российской столице его ожидают 10−12 декабря со 149−151 тыс. одновременно болеющих человек, в Северной столице — 15−16 декабря с 64−65 тыс. одновременно болеющих.

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Захаров пояснил, что эти прогнозы эволюции эпидемии в России сделаны на основании нового подхода и новой модели, которая «использует данные о динамике распространения нового коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 декабря в России выявлено уже более 2,460 млн новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Справиться с заболеванием смогли свыше 1,9 млн человек. При этом более 43,1 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, скончались. Всего в мире на сегодня выявлено свыше 66,5 млн носителей SARS-CoV-2.