Москва, 7 декабря, 2020, 08:25 — ИА Регнум. Поражение сосудистой системы организма оказалось наиболее распространённым среди последствий перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

По словам врача, у пациентов с COVID-19 наблюдаются васкулиты — воспаления внутренней оболочки сосудов. При этом клетки воспаления остаются вокруг мелких сосудов даже после прекращения самого воспаления.

«И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания», — сказал Болибок изданию Lenta.ru.

Тенденция к повышению артериального давления — самое массовое из последствий болезни. Она связана со снижением эластичности сосудистых стенок по всему организму.

Пока нельзя сказать, добавил врач, будут ли такие последствия долговременными или кратковременными.

Читайте также: Российский врач рассказал о правилах проживания с больным COVID-19