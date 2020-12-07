Новосибирск, 7 декабря, 2020, 07:31 — ИА Регнум. После новогодних праздников ситуация с коронавирусом в Новосибирской области может ухудшиться. Возможен и рост числа случаев ОРВИ и гриппа. Об этом на оперативном совещании сегодня, 7 декабря, сообщил губернатор Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Сегодня ситуация стабилизирована, мы видим определённые показатели, возможность вернуть некоторые наши стационары к работе по профилю, — цитируют «НГС Новости» Травникова. — Тем не менее расслабляться нельзя. Январь может быть более напряжённым. Как бы мы ни надеялись, следует признать, что определённый рост эпиднагрузки произойдёт, потому что в каникулы мы активно поотдыхаем, поездим в гости, пообщаемся, повеселимся. 11 января выйдем в коллективы, и следует ожидать увеличения количества инфицированных, распространения как коронавирусной инфекци, так и ОРВИ и гриппа».

Глава региона поручил управлению Роспотребнадзора и министерству здравоохранения подготовить предложения, которые помогут компенсировать эпиднагрузку.