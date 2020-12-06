Москва, 6 декабря, 2020, 23:42 — ИА Регнум. В столице России за минувшие сутки скончались более 75 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Mos.ru В московской больнице. Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

«В Москве (от COVID-19) скончались 76 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Напомним, что сутками ранее в столице России скончались 72 человека с COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 6 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 29 039 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: За сутки в России выявили 29039 случаев заражения SARS-CoV-2