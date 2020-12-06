Ереван, 6 декабря, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Оставшееся на армянской части Нагорного Карабаха местное население должно крепко усвоить и суметь транслировать мысль в Ереван: Россия будет всей мощью защищать остаток Карабаха «как свой» только в том случае, если он на самом деле станет «своим», считают эксперты Института РУССТРАТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев на днях учредил два новых государственных праздника. 10 ноября теперь стал Днем победы. Дополнительным днём памяти стал 27 сентября — оно символизирует начало возврата «родной земли», захваченной врагом.

«Баку, вся новейшая история которого совпадает с продолжительным позором утраты территорий, поступает абсолютно естественно. Три десятилетия Азербайджан жил с постоянным напоминанием о военном превосходстве Армении и насмешками над беспомощностью собственных вооруженных сил. Именно поэтому победа стала краеугольным камнем на национальном и государственном уровне», — пишут эксперты.

Нужно понимать, подчеркивают эксперты Института, что всё противостояние вокруг Нагорного Карабаха — это игра с нулевой суммой. И победа одного всегда будет полным поражением другого. Несмотря на слова Алиева о неких рамках автономии, рассчитывать на это не имеет смысла. Если глава Азербайджана это допустит, то народ не поймет, за что пошли на смерть 2783 солдата страны и ради чего 1245 вернулись с увечьями.

«Армянское население на землях, занятых Азербайджаном, вне всяких сомнений, вынудят покинуть свои дома. То же самое может произойти и на контролируемых российскими миротворцами территориях, если Ереван не покажет делом, что Армения не только не настроена враждебно или даже нейтрально, а является именно дружественной страной, причём на долгие годы», — уверены аналитики Института РУССТРАТ.