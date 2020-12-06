Москва, 6 декабря, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Министерство высшего образования и науки Российской Федерации не планирует отменять зимнюю сессию в вузах из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 6 декабря, заявил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков.

Леонид Пастернак. Ночь накануне экзамена. 1895

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«Многие, наверное, хотели бы студенты, но не отменим. Другой вопрос то, как она пройдет», — сказал Фальков.

Напомним, что ряд российских вузов работает в дистанционном режиме из-за пандемии коронавируса. В этих вузах зимняя сессия также будет организована дистанционно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России остается тяжелой. Суточный прирост числа выявленных случаев заражения приблизился к 30 тысячам.