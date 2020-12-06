Москва, 6 декабря, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Главный герой фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» Данила Багров признан «самым родным» киногероем в России. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты онлайн-исследования киноканала «Русский бестселлер».

Цитата из к/ф «Брат». Реж. Алексей Балабанов. 1997. Россия Сергей Бодров в роли Данилы Багрова

Канал «Русский бестселлер» провёл соответствующий опрос в октябре 2020 года. Зрителям телеканала предложили выбрать «самого родного» киногероя из 50 предложенных вариантов.

Помимо Данилы Багрова, сыгранного Сергеем Бодровым, в первую тройку лидеров вошли два героя комедий Леонида Гайдая — Шурик, роль которого сыграл Александр Демьяненко и Семён Горбунков в исполнении Юрия Никулина.

Единственным персонажем современного российского кинематографа, попавшим в первую десятку списка, стал учитель физкультуры из сериала «Физрук», роль которого сыграл Дмитрий Нагиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре актёр Михали Боярский заявил, что считает героя романов Александра Дюма Д'Артаньяна, скорее, отрицательным персонажем.