Санкт-Петербург, 6 декабря, 2020, 15:21 — ИА Регнум. Аргентинский форвард футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Себастьян Дриусси признался, что он хочет покинуть свою нынешнюю команду. Слова футболиста 6 декабря приводит TyC Sports.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игрок «Зенита» Себастьян Дриусси

«Я очень скучаю по «Ривер Плейт», скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Я играю на дерьмовой позиции уже три года», — сказал 24-летний футболист.

Также он подчеркнул, что устал от такой ситуации и готов вернуться в аргентинскую команду в любой момент.

Отметим, Себастьян Дриусси пришел в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. В текущем сезоне он сыграл за свой нынешний клуб в 14 матчах и отметился в них одним голом и двумя результативными передачами.