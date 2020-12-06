Санкт-Петербург, 6 декабря, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Матч с участием баскетбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» и казанской команды УНИКС в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет из-за пандемии коронавируса без присутствия зрителей на трибунах. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики баскетбольного клуба «Зенит»

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«В связи с новым постановлением правительства Санкт-Петербурга, вносящим уточнения и корректировки в ранее действовавшие нормативно-правовые акты о проведении спортивных мероприятий, доступ болельщиков на матч Единой лиги ВТБ между БК «Зенит» и казанским УНИКС запрещен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что полученное ранее разрешение на присутствие болельщиков на матче отменено и клуб с пониманием относится к данному решению из-за ситуации с распространением SARS-CoV-2 в РФ.

«Приносим всем свои глубочайшие извинения. Спасибо, что с таким желанием хотели попасть на матч клуба!», — также говорится в сообщении и добавляется, что деньги за купленные билеты будут возвращены.

Отметим, матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с участием команд «Зенит» и УНИКС состоится 6 декабря и начнется в 18:00 мск.