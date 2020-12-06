Москва, 6 декабря, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Новое заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он выигрывает выборы главы государства, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

(сс) Elvert Barnes Сторонники Дональда Трампа в США

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"Над этими выборами уже только ленивый не смеётся. Опозорились на весь мир, демократы фиговы», — написала Татьяна С.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что в США необходимо заново провести выборы. Граждане уверены, что, то количество фальсификаций и нарушений, которые были выявлены во время голосования, не позволяют назвать данные выборы справедливыми и объективными.

«Трамп выиграл выборы. Кто не согласен давайте перевыборы, без вбросов и потерь на почте. Только лично с паспортом», — пишет Дмитрий В.

Некоторые даже предложили МИД России выступить с официальным обращением по поводу того, что Российская Федерация не признаёт выборы президента США состоявшимися, по причине выявления множества случаев фальсификаций.

«МИД РФ необходимо официально заявить, что из-за многочисленных нарушений Россия не признает ни одного из кандидатов в президенты США. И требовать повторных выборов!», — написал пользователь Дмитрий.

Тем не менее, многие пользователи пришли к выводу, что, на самом деле, Трамп проиграл выборы. Граждане считают, что на данный момент политик пытается создать для себя комфортный коридор, пройдя через который, он сможет без последствий передать кресло президента США кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.

«То, что Трамп проиграл, ясно всем. Теперь он торгуется о предоставлении ему неприкосновенности. Бизнесмен, одним словом. Дадут ему свободу, и он поддержит Байдена, передаст ему власть. И так все понятно», — считает пользователь под псевдонимом «Тёмная лошадка».

Напомним, 6 декабря действующий президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о том, что он выигрывает выборы главы государства.