Москва, 6 декабря, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США призвали ЕС и ФРГ наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2», является политической агрессией, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка труб газопровода «Северный поток — 2»

»Демократическая партия во главе с Байденом настроена решительно против РФ, чтобы помешать осуществить газификацию Европы. Кстати, если с Байденом что-то случится и ему на смену придёт вице-президент Камала Харрис, весьма жёсткая дама из правоохранительных органов, тогда ситуация может заметно охладиться. Самое худшее — это запрет покупать российский газ и российскую нефть», — написал Евгений К.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что, несмотря на то, будет достроен российский газопровод или нет, он всё равно останется под действием санкций, в то время как жителям Германии, куда будет доставляться топливо, на самом деле безразлично, у кого покупать газ.

«О «Северном потоке — 2» в Германии говорят так: «Построят — хорошо. Не построят — тоже хорошо». Что касается России, при всех обстоятельствах (построят или не построят), «Северный поток — 2» будет объектом санкций», — пишет пользователь «М».

Другие пришли к выводу, что для граждан России точно так же абсолютно безразлична судьба «Северного потока — 2». По их видению, жизнь обычного жителя страны никак не изменится после окончания строительства газопровода.

«Вам-то что с этого потока? Вам что газ дешевле будет? Или ещё как? Из недр нашей земли качают за бугор и набивают свои карманы Миллер и пр. Нам бензин в десять раз дороже продают и газ. Подвести несколько метров газовой трубы в деревне 150 тысяч стоит. Как будто труба по цене северного потока! Своему народу закручивают, как хотят. Знают, что никуда не денутся и заплатят», — считает пользователь Жора.

Некоторые пользователи решили порассуждать на тему того, зачем США строит козни на пути строительства «Северного потока — 2». Как оказалось, версий существует достаточно много.

«США находятся за тысячи километров от Евразии. От российского газа — аналогично. Они им не пользуются и он им ничем не мешает. К ним газопровод никто тянуть не собирается. Тогда какого чёрта им есть дело до газопровода? Почему они пытаются остановить строительство? Я думаю вывод один: захватить рынок сбыта, пристроить свой товар. Вывод другой: они почему-то боятся усиления влияния России в мире. И вывод третий: по своей бандитской сущности, ведь все помнят, кто эмигрировал в т.н. Новый Свет. Норовят нам нагадить под дверь», — поделился мнением Павел Ф.

Напомним, 6 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что призыв США к ЕС и ФРГ наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2» является политической агрессией.