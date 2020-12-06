Краснодар, 6 декабря, 2020, 12:26 — ИА Регнум. Ещё 172 случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 6 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 170 новых пациентах.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит анализы на COVID-19

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«В Краснодаре выявлено 50 случаев, в Горячем Ключе — 14, в Тимашевском районе — 12. По десять человек заболели в Туапсинском и Ейском районах, восемь — в Курганинском. По семь положительных результатов получено в Армавире и Темрюкском районе, по пять — в Сочи, Анапе, Белореченском, Староминском районах. Четыре новых пациента в Кущевском районе, по три — в Крыловском и Приморско-Ахтарском», — сообщили в оперштабе.

За период пандемии в Краснодарском крае выявили 23 105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 695 пациентов. Врачи оказались бессильны в 643 случаях.

На 6 декабря в тяжёлом состоянии находятся 104 пациента с COVID-19: из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро находятся на ЭКМО.