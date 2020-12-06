Ереван, 6 декабря, 2020, 12:29 — ИА Регнум. 978 новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердили в Армении за сутки, сообщили 6 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На текущий момент в республике выявили 141 937 инфицированных SARS-CoV-2. Выздоровели 116 796 пациентов (730 человек за сутки), скончались 2326 человек (за сутки умерли 17 человек). На данный момент лечение получают 22 227 инфицированных.

Дополнительно сообщается о смертях двух пациентов, ранее переболевших коронавирусом, но умерших от других заболеваний. Уточняется, что в Армении зарегистрировано 588 подобных летальных исхода.